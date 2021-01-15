موجز الخليج 365 للسيارات.. أزمة أودي وأسعار رولز رويس في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تعتزم شركة أودي للسيارات تقليص ساعات الدوام في مصنعيها في انجولشتات ونيكارزولم، بسبب نقص الرقائق الخاصة بأنظمة التحكم الإلكتروني.

رولز رويس من أفخم السيارات والتي تتمتع بخصائص ومميزات فارهة، فتعرفوا على بعض أنواع سيارات رولز رويس 2021 وأسعارها في مصر.

تنافس فولفو السويدية ضمن فئات SUV الفارهة في عام 2021 بنسخة جديدة تقدمها للأسواق من طرازها المميز XC60 بقدرات استثنائية.

تتطلب صيانة العديد من أجزاء السيارة يدا ماهرة، ولا يعني ذلك بالضرورة تجنب اكتساب الخبرة لصيانة أعطال يمكن لمالك السيارة صيانتها.

تطرح بي إم دبليو الألمانية نسخة جديدة لعام 2021، من سيارتها الفارهة "الفئة السابعة"، تنافس بها موديلات مثل مرسيدس S-CLASS.

