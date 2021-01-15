شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية اليوم الجمعة، بينما تواصل واشنطن تكثيف الضغوط على طهران في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب التي تنتهي في 20 يناير كانون الثاني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن واشنطن أدرجت على القائمة السوداء سبعة كيانات وفردين اثنين، في عقوبات ترتبط بكيانات إيرانية تعمل في مجال الشحن، فضلا عن عقوبات على كيانات إيرانية بسبب أنشطة ترتبط بنشر الأسلحة التقليدية