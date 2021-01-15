شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي بيلوسي تكلّف جنرالاً متقاعداً مراجعة تدابير الأمن في الكابيتول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: (أ ف ب)



أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الجمعة، أن جنرالاً متقاعداً تولى سابقاً تنسيق العمليات العسكرية خلال إعصار كاترينا، سيشرف على مراجعة أمنية فورية لتدابير الأمن في الكابيتول بعد أسبوع من اقتحام أنصار ترامب للمبنى.

وقالت المسؤولة الديمقراطية للصحفيين: «يجب أن نخضع كامل المركّب إلى التدقيق في ضوء ما حدث، ومع اقتراب التنصيب»، في إشارة إلى أداء جو بايدن اليمين الأربعاء المقبل أمام الكابيتول ليصير الرئيس الأمريكي السادس والأربعين. وأضافت: «لذلك طلبت من اللفتنانت جنرال المتقاعد راسل هونوري أن يشرف على مراجعة فورية للبنية التحتية الأمنية والعمليات المشتركة بين الوكالات والتحكم والسيطرة»، ووصفت الرجل بأنه «قيادي محترم له خبرة في التعامل مع الأزمات».