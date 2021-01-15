شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يخطط له ترامب يوم تنصيب بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر مطلع الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخطط الآن لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب الرئيس المنتخب في 20 من يناير/كانون الثاني، بعد أن كان يدرس مغادرة العاصمة في 19 من الشهر نفسه.

وقال المصدر، إن ترامب، الذي أعلن بالفعل عن خططه لعدم حضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، يستعد لإقامة مناسبة وداع في قاعدة أندروز المشتركة، وهي قاعدة خارج واشنطن تضم طائرة الرئاسة.

وأضاف المصدر لـ«رويترز» أن ترامب سيتوجه بعد ذلك إلى منتجع مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.