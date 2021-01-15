شكرا لقرائتكم خبر عن سخط أوروبي على فايزر.. والشركة: سنسلم اللقاحات في موعدها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيلنيوس - (أ ف ب)

أعرب وزراء الصحة من ست دول بالاتحاد الأوروبي في رسالة مشتركة الجمعة عن «قلقهم الشديد» بشأن التأخير في تسليم لقاح فايزر/بايونتيك.

وندد وزراء كل من الدنمارك وإستونيا وفنلندا وليتوانيا ولاتفيا والسويد في هذه الرسالة بالوضع «غير المقبول» الذي يسيء إلى «مصداقية عملية التطعيم».

وأضاف موقعو الرسالة: «نحن ملزمون إبلاغ مواطنينا والفئات المعرضة للخطر بشكل خاص أن التطعيم سيتأخر على الرغم من الجهود الاستثنائية التي تبذلها حكوماتنا لضمان التسليم في الوقت المحدد». وتابعوا: «نطلب منكم الاتصال ببايونتيك/فايزر بسرعة لطلب تفسير عام والتأكيد على الحاجة إلى ضمان الاستقرار والشفافية في عمليات التسليم في الوقت المناسب».

وأشار المسؤولون في الدول الست إلى أن بايونتيك/فايزر أبلغتهم أن التسليم «سينخفض بشكل كبير في الأسابيع المقبلة». وتابعوا أنه «تم تحديد موعد نهائي للبعض في 8 فبراير/شباط 2021، بينما لا يملك الآخرون معلومات عن المدة المتوقعة لتراجع عمليات التسليم». وكانت ليتوانيا أعلنت الجمعة، أنه سيتم خفض عمليات تسليم اللقاحات لتشمل 54 ألفاً و505 جرعات مقابل 108 آلاف و810 جرعات كانت مقررة في الأسابيع الأربعة المقبلة.



في المقابل، أكدت فايزر أن الجرعات التي كان ينتظرها الاتحاد الأوروبي في الفصل الأول ستسلم كما هو مقرر، كما أعلنت الجمعة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وبعد الإعلان عن التأخير المرتقب بالإنتاج، قالت دير لايين في مؤتمر صحفي في لشبونة: «لقد اتصلت على الفور بالمدير العام لفايزر وأكد لي أن كل الجرعات المضمونة خلال الربع الأول (لدول الاتحاد الأوروبي) سيجري بالفعل تسليمها خلال الربع الأول».