الوافد الجديد يحسم ديربي دبي

دبي: مسعد عبد الوهاب

قاد القادم الجديد يحيى الغساني فريقه شباب الأهلي إلى تحقيق فوزه على ضيفه النصر بهدف نظيف، في مباراة «ديربي دبي» التي جمعت الفريقين على أرض استاد راشد في الجولة 13 الختامية للدور الأول من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورفع «الفرسان» الذي حقق فوزه الأول بعد خسارة وأربعة تعادلات، وانتصاره الأول تحت قيادة مدربه مهدي علي، رصيده إلى 19 نقطة، بينما تجمد النصر في المركز الثالث عند 24 نقطة وابتعد بفارق 8 نقاط عن الشارقة المتصدر.

وشهدت المباراة توهج الأرجنتيني كارتابيا الذي صال وجال ومول زملاءه بالكرات الخطرة التي جاء الهدف الوحيد من احدها، فيما وضحت بصمة مهدي علي في التنظيم الدفاعي والتجانس بين خطوط «الفرسان» الذي حقق انتصاراً هاماً على خط تعزيز معنويات الفريق الساعي لتصحيح مساره مع ختام الدور الأول.

وجاءت أحداث الشوط الأول متكافئة مع أفضلية نسبية في الاستحواذ لصاحب الأرض، ولم يشهد الشوط الذي انتهى بالتعادل السلبي سوى تهديدين خطرين فقط للمرميين، وكان «الفرسان» المبادر بالتهديد من تسديدة لكارتابيا لم تدرك الشباك النصراوية (13 )، ورد «العميد» بتسديدة لتوزي تصدى لها ماجد ناصر ببراعة وحولها إلى ركنية (18 ). دخل شباب الأهلي الشوط الثاني ضاغطاً، وتمكن القادم الجديد من الوحدة يحيى الغساني من تسجيل هدف الفوز مستثمراً عرضية كارتابيا حولها إلى داخل شباك النصر.

واستمر توهج كارتابيا الذي مرر عرضية لكارلوس إدواردو حولها من الوضع طائراً باتجاه المرمى لكن كرته علت العارضة ( 52 )، بعدها بدقيقة سدد توزي تكفل ماجد ناصر بالتصدي لكرته. وقابل مهدي علي الرغبة النصراوية التي قادها الكرواتي كرونسلاف الموقوف من المدرجات مع مساعده، بتعزيز التنظيم الدفاعي، وسدد ريان مينديز كرة خطرة مرت بجوار القائم ( 78)، لتشتعل الدقائق المتبقية من عمر المباراة بين محاولات النصر للتعادل، ويهدد محمد جمعة «بيليه» المرمى النصراوي بتسديدة صاروخية لكن العارضة حرمته من التسجيل ويرد توزي للنصر بتسديدة لم تثمر لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلى بهدف نظيف.