شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية ولقاءات شعبية لنواب المحافظين من تنسيقية شباب الأحزاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نواب المحافظين من أعضاء مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجولات الميدانية واللقاءات الشعبية، للوقوف على احتياجات المواطنين، والتأكد من تطبيق القانون، ورصد تقرير صادر عن تنسيقية شباب الأحزاب نشاط نواب المحافظين فى خمس محافظات، خلال الفترة من ١ يناير، حتى الخميس 14 يناير الجاري.

البداية من قنا، حيث قام حازم عمر نائب محافظ قنا بافتتاح 4 مصانع جديدة بمنطقة هوّ الصناعية، وذلك فى وجود المحافظ، وأوضح "عمر" أن المصانع التى تم افتتاحها هى (مصنع العصر للأعلاف بطاقة إنتاجية 72 ألف طن سنويا، مصنع ثلج اولاد طلب بطاقة إنتاجية 5 ملايين لوح سنويا، مصنع بيراميدز للكمامات ولمبات الليد بطاقة إنتاجية سنوية 10 ملايين كمامة، مصنع التوحيد للطوب الأسمنتى بطاقة إنتاجية سنوية 950 ألف طوب مفرغ ومُصمت ) بتكلفة مالية إجمالية للمصانع الأربعة بلغت 29 مليون و500 ألف جنيه، وساهمت فى توفير العديد من فرص العمل للشباب.

وأكد نائب المحافظ على أهمية تنويع الصناعات القائمة فى كل منطقة صناعية، لتلبية احتياجات أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل لهم، مؤكدًا على ضرورة تكثيف المشروعات الاستثمارية لإحداث تنمية مستدامة بالمحافظة.

وفى جولة أخرى، قام نائب محافظ قنا بتفقد وحدة صحة القلعة والبراهمة بمركز قفط، للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، رافقه محمد موسى رئيس مدينة قفط، وتابع نائب المحافظ سير العمل بالوحدتين الصحيتين للوقوف على مدى تقديم الخدمات الصحية ومدى توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وادوات مكافحة العدوى، موجهًا بتوفير كافة اوجه الرعاية الطبية للمواطنين المترددين وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وانتقالًا لمحطة أخرى فى الصعيد، تفقد نائب محافظ بنى سويف بلال حبش المنطقة التكنولوجية لتعزيز التعاون فى مجال دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رفقة المحافظ الدكتور محمد غنيم، وذلك للوقوف على المقومات والامكانات المتوافرة بالمنطقة، وبحث تعزيز التعاون فى مجال تحقيق الاستثمار الأفضل للمكان، وذلك ضمن الخطوات العملية للنهوض بالقطاع البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات.

وأشاد "حبش" بإمكانيات ومقومات المنطقة التكنولوجية باعتبارها إحدى المبادرات الرئاسية، والتى تستهدف توفير مقومات النهوض بقطاع اقتصادى واعد عالميًا من خلال توفير التجهيزات والبينة التحتية وتأهيل العنصر البشرى للعمل فى النقلة المحلية بالقطاع وأيضا تصدير العناصر المميزة لدعم جهود الدولة بشكل عام.

كما استجاب "حبش" لوالد الطفل المصاب بخلل مناعى بالمحافظة وقام بتوفير تكلفة العلاج له لهذا الشهر كما تواصل مع وزارة الصحة للعمل على توفير العلاج بشكل دائم للطفل،

وعلى صعيد آخر استقبل نائب المحافظ الدكتور قياتى عاشور صاحب أول أبليكيشن مختص بمساعدة الباحثين فى إعداد رسائلهم العلمية، تشجيعًا لهذه الجهود التى تتوافق مع توجه الدولة نحو اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة فى العملية التعليمية.

وبالانتقال إلى محافظة المنوفية، نائب محافظ المنوفية "محمد موسى" يتابع أعمال الرصف والتطوير بمنطقة المستشفى التعليمى بشبين الكوم ويؤكد على المتابعة الدورية لكافة المشروعات، وذلك برفقة المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون، حيث تفقد "موسي" أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة وشدد على الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية للرصف، مشيرًا إلى أن الهدف من تطوير المنطقة رفع كفائتها وتيسير الحركة المرورية فضلًا عن توسعة وازدواج الطريق فى المسافة من معهد الكبد مرورا بالمستشفى التعليمى والارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى للمدينة.

وحرصًا على سلامة المواطنين فى ظل فيروس كورونا، نائب محافظ المنوفية يعلن استيراد دفعة جديدة من أسطوانات الأكسجين الطبى ممولة من حساب صندوق الخدمات لدعم قطاع الصحة بتكلفة مليون و300 ألف جنيه.

وأشار "موسي" إلى أن عملية توزيع اسطوانات الاكسجين ستتم على المستشفيات بنطاق المحافظة وفق الاحتياجات الضرورية والطارئة لكل مستشفى، كما سيتم تدعيم حالات العزل المنزلى بالأسطوانات صغيرة السعة وفقا لخطة مديرية الصحة فى هذا الشأن.

و قدم "موسي" الشكر للأطقم الطبية والأجهزة التنفيذية واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا على جهودهم، مشيرًا إلى أن هناك خلية نحل تعمل على مدار الساعة للتعامل الفورى لحل أى مشكلة تطرأ فى نقص الأكسجين فى المستشفيات، مع تقديم تقرير يومى مفصل مؤكدا على أنه لا يدخر جهدًا فى سبيل تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى والحفاظ على أرواحهم.

ومرورًا بمحافظة الجيزة، جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة "إبراهيم الشهابى" بأوسيم ومنشأة القناطر، حيث تفقد النائب محطتى مياه الشرب بصيدا والقيراطين ومنشأة القناطر ومشروع الرصف والتطوير بطريق جزايه، كما تابع استقبال طلبات التصالح بالمركز التكنولوجى بمنشأة القناطر.

وقد وجه "الشهابي" لمسؤلى الجهات المعنية بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها، وسرعة الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها فى الموعد المحدد، لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين. كما تفقد نائب المحافظ مشروع الرصف والتطوير بطريق جزاية بطول 500 متر لإيجاد السيولة المرورية بنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر، ومن ناحية أخرى تم تفقد المركز التكنولوجى بمنشأة القناطر لمتابعة انتظام وسير العمل فى استقبال طلبات التصالح فى مخلفات البناء.

كما وجه "الشهابي" بسرعه الانتهاء من أعمال التطهير للمصرف بالتوازى مع القيام بأعمال التطهير والصيانة لمصرف سقارة ورفع كافة المخلفات بمسار المصرف، وتابع نائب المحافظ خلال جولته بالمدينة، حالة النظافة والإشغالات

ومن الدقهلية، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية بعدد 1000 قرية على مستوى 50 مركزًا إداريًا بالمحافظات المصرية ومنهم 26 قرية بمركز شربين، أكد نائب محافظ الدقهلية "هيثم الشيخ" وذلك فى وجود المحافظ، على سرعة انتهاء أعمال كافة الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق من جميع الإجراءات الفنية والإدارية والمقايسات الخاصة بمشروعات المبادرة بمدينة وقرى شربين وتسليمها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة الجهة القائمة على التنفيذ.

وشدد "الشيخ" على ضرورة التزام كل جهة بتنفيذ التكليفات المسندة إليها فى إطار المبادرة المذكورة موضحًا أنه لن يسمح بالتقصير أو التقاعس فى هذا الشأن، مشيرًا أن هناك متابعة مستمرة من قبل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لجميع الخطوات التى تتم بشان المبادرة فى جميع المحافظات التى تشملها وليس فى الدقهلية وحدها، مضيفا أنه لابد من تضافر جهود الأجهزة بمحافظة الدقهلية لتكون دائما فى المقدمة.

وبشأن مواجهة وحل مشكلات الكهرباء تقرر أن يتم عقد لقاء مصغر بمقر المنطقة الصناعية ومسئولى هندسة الكهرباء، للاتفاق على كافة الخطوات التى من الواجب اتخاذها للقضاء نهائيًا على مشكلات الكهرباء بالمنطقة الصناعية بجمصة خاصة خلال اوقات الفصل والتوصيل، وقال رئيس شركة الكهرباء بأن الحل النهائى لمشكلات الكهرباء بالمنطقة سيتم فور الانتهاء من محطة كهرباء جمصة الجديدة.

وختامًا بمحافظة بور سعيد، نائب محافظ بورسعيد "عمرو عثمان" يتابع سير العمل فى مشروع ساحة مصر، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشان تكثيف المرور على كافة المشروعات التنموية والخدمية التى تقام على ارض المحافظة.

وأعلن "عثمان" بأنه تم الانتهاء من توصيل كابلات الكهرباء والتحكم، بالإضافة إلى الانتهاء من البنية التحتية بالكامل والأعمال الخراسانية المطلوبة وجارى العمل بالنافورة الرئيسية واللاندسكيب وبدء العمل بأعمال الرخام. كما شدد "عثمان" بالإسراع فى الأعمال الجارية والالتزام بالبرنامج الزمنى للمشروع.

واستكمالًا للجهود، نائب المحافظ يتابع أعمال رصف محور الرحاب والشاحنات ومنفذ 30 يونيو، بناءً على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حيث قام "عثمان" بالمتابعة الميدانية لأعمال رفع كفاءة الطرق والميادين بالمحافظة.

كما شدد نائب المحافظ على إنهاء كافة أعمال المرافق بالمحورين بصفه عاجلة، حتى تتمكن الشركات المنفذة من إنهاء أعمال التأسيس والأسفلت طبقًا للمخطط الزمنى للمشروع، والالتزام بكافة معايير الجودة والكفاءة فى تنفيذ الأعمال الجارية نظرًا لأهمية المحاور والطرق المذكورة فى ربط عدد من الأحياء، تماشيًا مع أوجه التنمية بالمحافظة.

وتابع "عثمان" تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى بحى المناخ، حيث قام بجولة يوم الأحد الماضى، لتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى "أبراج الحاسب الآلى، وكذلك تفقد أبراج الإسكان الاجتماعى خلف ميدان الصيادين بحب المناخ، رافقه مسئولو جهاز تعمير سيناء والشركة المنفذة للأعمال.