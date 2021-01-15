شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن البرلمان" تناقش غدا تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، غدا السبت، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون "إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم" الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 (مشترك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة).

ويهدف القانون لتقديم الرعاية الاجتماعية والمادية والمساندة القانونية والعمل على إدماجهم فى المجتمع وإشراك المجتمع المدنى فى تحقيق تلك الرعاية، إتاحة توفير فرص الدراسة على نفقة الدولة فى مراحل التعليم الجامعى وما قبله، توفير فرص العمل والرعاية الصحية المناسبة، الحصول على مبلغ مناسب قيمته 120 ضعف الحد الأدنى للأجور الوارد بالقانون على الأقل خلال ثلاثين يوما من تحقيق الشهادة أو الإصابة كدعم مادى يصرف لمرة واحدة، صرف معاش شهرى لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للأجور المعلنة من الدولة، الإعفاء من تكاليف المصاريف الدراسية والمواصلات والأندية، إلزام الدولة بعلاج المصابين وذوى الشهداء على نفقتها، توفير سبل الرفاهية مجانا، وإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين الحيوية والمدارس والمستشفيات.

وكانت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعي ، بمجلس النواب 2021 أسفرت عن فوز النائب عبد الهادي القصبي (مستقبل وطن) برئاسة اللجنة، بينما فاز النائبان رضوي إسماعيل جعفر (مستقبل وطن)، وأحمد فتحي (تنسيقية شباب الأحزاب - مستقل) بمنصب الوكيلين، فيما فازت النائبة هند حازم طه (مستقبل وطن) بمنصب أمين سر اللجنة.