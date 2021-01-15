​"ساعات إضافية".. التعليم تكشف طرق استكمال مناهج العملي في المدارس التطبيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية شرح المناهج العملية لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وقال مجاهد لـ"الخليج 365"، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ذات التخصصات المختلفة تعتمد في دراستها على الجانب العملي، مؤكدًا أنها تهدف إلى تأهيل خريج مؤهل لسوق العمل من خلال امتلاك حرفة ومهارة، وبالتالي الجانب العملي شيئ مهم في الدراسة.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه يمكن مد ساعات الدراسة العملية بمدارس التكنولوجية التطبيقية في اليوم الواحد عن ساعات العمل المعتادة عقب عودة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، مضيفًا: "ممكن اليوم الدراسي يمتد حتى الساعة السابعة أو الثامنة مساء".

ولفت نائب الوزير إلى أن الوزارة خصصت قنوات تعليمية لشرح مناهج التعليم الفني.

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