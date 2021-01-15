الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف رحلاتها إلى جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الجمعة، عن استئناف رحلاتها إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وأشارت الناقلة القطرية على موقع "تويتر"، حسبما نقلت عنها شبكة "روسيا اليوم"، إلى أن رحلاتها إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي ستكون بواقع 4 رحلات أسبوعيا.

وفي 11 يناير الجاري استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى الرياض في المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى منذ عام 2017 بواقع رحلة كل يوم.

ويشكل الإعلان عن استئناف الرحلات الحلقة الأحدث في سلسلة إجراءات فتح الأجواء والحدود بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وتأتي تلك الإجراءات عقب اتفاق مصالحة شهدته قمة مجلس التعاون الخليجي بالسعودية في 5 يناير الحالي، وعودة العلاقات الكاملة بين الدول الأربع وقطر بعد 3 سنوات ونصف من المقاطعة.