سيدة انتزعت من قلبها الرحمة.. عذبت طفلة زوجها حتى الموت وتركت جثتها بالمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة مساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر جريمة قتل مؤسفة راحت ضحيتها طفلة في مقتبل العمر، فارقت الحياة دون ذنب اقترفته. فارقت الحياة بجسد منهك من وصلات ضرب وألوان التعذيب على يد زوجة أبيها.

بداية الكشف عن تلك المأساة تعود إلى تلقي اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفلة "3 سنوات" جثة هامدة بها آثار تعذيب.

وجه العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بسرعة انتقال قوات الشرطة تحت إشراف العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر.

التحريات الأولية التي أشرف عليها الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، وقادها معاونوه الرائدان فريد معاذ ومصطفى رشوان والنقيب محمد غراب توصلت إلى أن زوجة والد الطفلة وراء ارتكاب الواقعة لاسيما اختفائها بعدها.

ووجه اللواء محمود عبد التواب مدير مباحث الجيزة، بسرعة ضبط المتهمة وزوجها تنسيقا مع ضباط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.