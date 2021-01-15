قتلى ومفقودون جرّاء زلزالٍ قويّ ضرب أندونيسيا

اسماعيل عبد الحي - قتل 35 شخصا على الأقل وأصيب المئات إثر زلزال قوته 6.2 درجة ضرب جزيرة سولاويسي الأندونيسية الجمعة، حيث لجأ السكان المذعورون إلى مناطق أكثر أمانا بعد تضرر عدد من المباني.

وقالت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في أندونيسيا، إن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم وأصيب المئات في مدينة ماجيني، وهناك عدد من الوفيات والإصابات والمفقودين في مقاطعة ماموجو المجاورة، حيث إنهار مستشفى وحوصر عدد من الأشخاص داخله.

وكان مركز الزلزال على بعد 6 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة ماجيني وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وقالت الوكالة إن الآلاف فروا من منازلهم عندما وقع الزلزال بعد الساعة الواحدة بقليل من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، وإن أضرارا لحقت بما لا يقل عن 60 منزلا.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي سكانا يفرون إلى أرض أكثر إرتفاعا على متن دراجات نارية وطفلا حاصرته الأنقاض وحاول الناس إزالة الحطام بأيديهم.

وشعر السكان بالزلزال بقوة لمدة حوالي 7 ثوان، لكن الهزة لم تتسبب في إطلاق تحذير من أمواج مد عاتية "تسونامي"، فيما قال رئيس وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء في أندونيسيا، دويكوريتا كارناواتي خلال مؤتمر صحفي، إن هزات إرتدادية قوية تعقب هذا الزلزال، مضيفا أن ما لا يقل عن 26 هزة وقعت بعد زلزالين قويين في المنطقة منذ بعد ظهر أمس الخميس.

وكان زلزال قوته 5.9 درجة قد وقع في المنطقة نفسها قبل ساعات أمس الخميس وألحق أضرارا بعدد من المنازل.

وقالت وكالة التخفيف من أثر الكوارث إن سلسلة من الزلازل وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية وتسببت فيما لا يقل عن ثلاثة إنهيارات أرضية وإنقطاع إمدادات الكهرباء.

وتقع أندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تعرف بإسم حلقة النار.

المصدر: رويترز+ أ ف ب