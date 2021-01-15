استمرار تراجع الإصابات بفيروس كورونا في الأردن

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استمر تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، اليوم الجمعة، مسجلا أقل من ألف حالة خلال أربع وعشرين ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 808 إصابات و14 وفاة جراء العدوى بالفيروس. وهو ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 312 ألفا و851 إصابة

والوفيات إلى 4121.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، والذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إلى تسجيل 903 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 295 ألفا و705 حالات .

وشهد الأردن انخفاضا ملحوظاً لمعدل الإصابات اليومية خلال الأسابيع الماضية. فبعد أن سجل نحو ثمانية آلاف إصابة في 24 ساعة في منتصف نوفمبر، عادت الإصابات لتنخفض وتسجل ما معدله نحو 1500 إصابة يومية خلال الأسبوعين الماضيين. لتصل اليوم إلى أقل من ألف إصابة.

وسمح هذا التراجع للحكومة ببدء خطة لفتح القطاعات الاقتصادية ورفع حظر التجول.

وبدأ الأردن، أول أمس الأربعاء، حملة تطعيم شاملة ضد الفيروس.