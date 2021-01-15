مقتل 9 من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لطالبان

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل تسعة أفراد من قوات الأمن الأفغانية على الأقل بهجوم لطالبان استهدف نقطتي تفتيش في ولاية قندوز بشمال البلاد.

وأعلن حاكم الولاية عبد الستار ميرزاكوال، اليوم الجمعة «شنّ مقاتلو طالبان هجمات على نقطتي تفتيش للشرطة الأفغانية في مقاطعة إمام صاحب (...) للأسف، قتل تسعة عناصر من قوات الأمن».

من جانبه، تحدّث العضو في مجلس الولاية خالد الدين حكيمي عن مقتل 10 من القوات الحكومية، بينهم أربعة عناصر شرطة وستة عسكريين.

وشن عناصر طالبان مراراً هجمات في الولاية الواقعة على الحدود مع طاجيكستان، ويحاولون السيطرة على مدينة قندوز التي سبق أن سقطت بأيديهم مرتين في الماضي.

ومنذ بضعة أشهر، تشهد العاصمة كابول وعدة ولايات أخرى تصاعداً للعنف.