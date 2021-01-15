شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يغير موعد مغادرته واشنطن يوم تنصيب بايدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الآن لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب الرئيس المنتخب في 20 من يناير ، بعد أن كان يدرس مغادرة العاصمة في 19 من الشهر نفسه.

وقال مصدر مطلع اليوم الجمعة إن إن ترامب، الذي أعلن بالفعل عن خططه لعدم حضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، يستعد لإقامة مناسبة وداع في قاعدة أندروز المشتركة، وهي قاعدة خارج واشنطن تضم طائرة الرئاسة.

وأضاف المصدر لرويترز أن ترامب سيتوجه بعد ذلك إلى منتجع مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.