شكرا لقرائتكم خبر عن أجّلت تسليم اللقاح.. "الأوروبية" تطالب "فايزر" باحترام تعهداتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المفوضية الأوروبية، أن شركة فايزر أبلغتها بتأجيل موعد تسليم اللقاح نتيجة صعوبات الإنتاج، وطالبتها المفوضية باحترام تعهداتها بشأن مواعيد تسليم اللقاح، وذلك بعدما أعربت 6 دول أوروبية، عن قلقها البالغ من تأخر التسليم.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، أنها تواجه اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا وتحوره ويمكنها تأمين اللقاح ضد كورونا لـ 80% من مواطني الاتحاد الأوروبي. فيما أكدت فايزر للاتحاد الأوروبي أنها ستسلم الجرعات المتوقعة في الربع الأول كما هو مقرر.