البنتاغون يعلن خفض قواته إلى 2500 فرد في العراق وأفغانستان

وقال ميلر إن "الولايات المتحدة اقتربت اليوم أكثر من أي وقت مضى من إنهاء حوالى عشرين عاما من الحرب".

وأضاف أن "خفض القوات في العراق يعكس زيادة قدرات الجيش العراقي".

ومن المرجح أن يثير إجراء البنتاغون غضب المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين المعارضين لمزيد من تخفيض القوات، في ظل تجدد المخاوف بشأن ازدراء إدارة ترامب المنتهية ولايتها للكونغرس.