المرور تصدر توجيهاً بحجز هذه الدراجات

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت مديرية المرور العامة، الجمعة، توجيهاً بحجز الدراجات النارية التي يستقلها شخصان فأكثر.



وقال المتحدث باسم المديرية العميد حيدر كريم في حديث لـ الخليج 365، إن "مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل، وجه بحجز الدراجات النارية التي يستقلها شخصان فأكثر"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن أسباب قرار الحجز.



وكان مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل، وجه يوم الأربعاء الماضي، بحجز المركبات التي لا تحمل لوحات، والمركبات المظللة.