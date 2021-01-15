الصحة تنفي تعطيل الدوام بالنجف بسبب ظهور السلالة الجديدة لكورونا

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر رداً على سؤال ورده من الخليج 365، إن "وزارة الصحة تنفي تعطيل الدوام بمحافظة النجف الأشرف بسبب ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا".

يشار إلى أن وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء تفيد بتعطيل الدوام في النجف، عازية السبب إلى تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.