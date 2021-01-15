اعتداء على نائب داود أوغلو.. اتهامات لأردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتدى مجهولون، اليوم الجمعة، على سلجوق أوزداغ، نائب رئيس حزب "المستقبل" المعارض، الذي يتزعمه، رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، وتابعته ”الخليج 365”، فقد تعرض أوزداغ لاعتداء بالبنادق والعصي أثناء ركوبه لسيارته أمام منزله بالعاصمة أنقرة.



وأعلنت السلطات في العاصمة أنقرة أنها بدأت عملية أمنية لضبط المتورطين في الحادث الذي أسفر عن إلحاق إصابات بالمعارض المذكور نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحمّل داود أوغلو، الرئيس أردوغان، مسؤولية الاعتداء قائلا "أردوغان هو المسؤول عن كل التطورات بالبلاد، سواء إيجابية أو سلبية، ننتظر منه تفسيرًا واضحًا حول الهجوم الذي وقع على أوزداغ".





ووصف داود أوغلو الحادث بـ"الإرهاب السياسي غير المقبول فيه أيّ أعذار"، مضيفًا: "إذا كنتم تعتقدون أننا سنحيد عن الطريق الذي سلكناه فأنتم مخطؤون".

واستطرد قائلا لنظام أردوغان "نحن كادر قدم كل أنواع النضالات من أجل مستقبل الأمة. سنقف ضد أولئك الذين يستخدمون الإرهاب السياسي في أنقرة. هدفنا هو النظام العام، والمزيد من الديمقراطية ، والمزيد من الازدهار".