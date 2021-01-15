مصر للطيران تخفض أسعار تذاكر السفر من القاهرة للدوحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الجمعة عن تخفيض بنسبة 20% على جميع درجات السفر على رحلاتها من القاهرة إلى الدوحة.

وقالت الشركة في بيان إن هذا التخفيض يسري عند شراء التذاكر حتى 10 فبراير/شباط 2021 والسفر حتى 27 مارس/ آذار 2021.

وأعلنت الشركة، عن ضوابط السفر إلى دولة قطر عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com، والتي تتطلب ضرورة تحميل تطبيق "احتراز – EHTERAZ" قبل السفر وكتابة البيانات المطلوبة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، 18 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقررت مصر رفع حظر الطيران للطائرات القطرية في الأجواء والمطارات المصرية بداية من الشهر الجاري، وذلك بعد التوقيع على "بيان العلا" الصادر عن القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.

ومن المقرر أن تٌسير مصر للطيران رحلة يومية بين القاهرة والدوحة.

ومن جانبه، رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بإعادة فتح الأجواء بين الدول الخليجية وقطر، مشيرا إلى أن القرار يقدم دفعة للسياحة.

وقال الاتحاد، إن توقيع بيان العلا خلال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدعم صناعة السياحة والسفر.

وأشاد الاتحاد بقيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر بإعادة فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية مع قطر.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي، الـ41 التي عقدت في محافظة العلا شمال غرب السعودية 5 يناير/كانون الثاني الجاري، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.