شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية، الجمعة، بينما تواصل واشنطن تكثيف الضغوط على طهران في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب التي تنتهي في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان، إن واشنطن أدرجت على القائمة السوداء سبعة كيانات وفردين اثنين، في عقوبات ترتبط بكيانات إيرانية تعمل في مجال الشحن، فضلاً عن عقوبات على كيانات إيرانية بسبب أنشطة ترتبط بنشر الأسلحة التقليدية.