شكرا لقرائتكم خبر عن «سانوفي» الفرنسية تدرس إمكانية إنتاج لقاحات شركات أخرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (باريس - أ ف ب)

قالت الوزيرة الفرنسية المفوضة لشؤون الصناعة أنييس بانييه-روناشيه، الجمعة، إن «سانوفي» والحكومة الفرنسية تدرسان إمكانية استخدام مجموعة الأدوية الفرنسية لسلاسل إنتاجها لإنتاج لقاحات مضادة لكوفيد طورها مختبراً «بايونتيك وجانسن».

وتعمل سانوفي على تطوير لقاحين ضد كوفيد، لكنها لن تكون قادرة على طرح أي منهما قبل نهاية عام 2021.

وقالت الوزيرة الفرنسية إنها طلبت من المجموعة دراسة إمكانية جعل سلاسل الإنتاج متاحة بحلول ذلك الوقت لتصنيع لقاحات طورتها شركات أدوية أخرى، موضحة أن سانوفي تبحث مع بايونتيك وجانسن «إذا كان ذلك ممكناً».

وقالت بانييه-روناشيه إن السؤال له طابع «تقني»، «هل لديهم أحواض وفرق وقدرات تصنيع إضافية» غير مشغولة على سبيل المثال، بإنتاج لقاح ضد الإنفلونزا؟ وأضافت أنه ينبغي كذلك معرفة كم من الوقت يحتاجون لتطوير ذلك.

وأعلنت شركة دلفارم الفرنسية لإنتاج الأدوية سابقاً أنها ستنتج جزءاً من لقاحات فايزر/بايونتيك في مصنعها في نورماندي. فيما ستنتج شركة ريسيفارم لقاح موديرنا اعتباراً من نهاية شباط/فبراير وبداية آذار/مارس.

وقال المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال، الجمعة، إن هذه اللقاحات «المنتجة على الأراضي الفرنسية» ستدخل ضمن حصة اللقاحات التي طلبتها أوروبا وستوزع على فرنسا حسب عدد سكانها.