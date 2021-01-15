شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يختتم الدور الأول من دون فوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم حتا الدور الأول من دوري الخليج العربي من دون تحقيق أي فوز بعد خسارته أمام العين 1-صفر، السبت، في المرحلة الثالثة عشرة.

وسجل سالم عبدالله هدف المباراة الوحيد عبر مدافعه سالم عبدالله في الدقيقة 43 بعدما أرسل عرضية باغتت حارس مرمى صاحب الأرض ودخلت شباكه.

وبقي حتا في المركز الأخير برصيد نقطتين من تعادلين و11 هزيمة.

أما العين الذي عرف طعم الفوز بعد تعادلين أمام اتحاد كلباء والجزيرة فقد رفع رصيده في المركز الخامس إلى 23 نقطة.