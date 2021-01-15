شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يعزي الشعب الإندونيسي في ضحايا زلزال سولاويسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، والشعب الإندونيسي في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي، مؤكداً سموه تضامن دولة الإمارات مع إندونيسيا في هذا المصاب.

وغرد سموه على تويتر: "خالص التعازي إلى الصديق جوكو ويدودو والشعب الإندونيسي في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي..داعيا الله عز وجل لهم الرحمة ولأهلهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.. تضامننا مع إندونيسيا الصديقة ونسأل الله أن يحفظ شعبها من كل مكروه".