شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» بطل الشتاء بهدف شوكوروف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

توج الملك الشرقاوي بطلاً للقب الشتاء المعنوي بعد تغلبه بصعوبة بالغة على ضيفه اتحاد كلباء بهدف الأوزبكي شوكوروف وذلك في ختام المرحلة الثالثة عشرة، الأخيرة من دور الذهاب في دوري الخليج العربي.

وجاء هدف الشارقة في الدقيقة 36 بعد تسديدة من شوكورف ارتطمت بمنصور البلوشي لاعب كلباء لتغالط حارس المرمى جمال عبدالله وتستقر داخل الشباك، ليتعرض اتحاد كلباء لخسارته الأولى بعد ثماني مباريات من دون هزيمة، وهي سلسلة غير مسبوقة في تاريخ مشاركته بدوري الإمارات.

ورفع الشارقة رصيده إلى 32 نقطة محافظاً على الانفراد بالصدارة، في حين تجمد كلباء عند رصيد 19 نقطة.

وتألق في المباراة بصورة لافتة عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة، الذي يدين له «الملك»بخروج شباكه نظيفة، كما تألق الأوزبكي شوكوروف الذي قدم مباراة كبيرة وبذل مجهوداً خرافياً في المساندة الهجومية والدفاعية، فيما افتقد هجوم «النمور» للاعب الحاسم الذي يحول الكرات العرضية إلى داخل الشباك ولم يكن موفقاً في استغلال الثغرات والمساحات التي ظهرت في دفاع الشارقة.

وكان الحكم احتسب ركلة جزاء للشارقة ثم تراجع عنها بعد مراجعة تقنية الفيديو «فار»، في حين لم يحتسب ركلة جزاء لاتحاد كلباء في الدقيقة 90 بعدما لمس محمد خلفان الكرة بيده، حيث عاد الحكم إلى المخالفة التي ارتكبها لاعب الشارقة ميليوني قبل ارسال لاعب كلباء عرضيته.

وتألق ناصر عبدالهادي لاعب وسط كلباء ونجح في الحد من خطورة إيجور كورنادو إلى حد ما، واللقطة الوحيدة التي راوغ فيها إيجور ناصر( متحديه في وسائل التواصل الاجتماعي) مررها إلى شوكوروف ونتج عنها هدف الفوز.

وأجرى مدرب النمور 5 تبديلات هجومية في الشوط الثاني قابلها العنبري بتبديلات دفاعية وأشرك عبدالله غانم لشغل الظهير الأيسر وتقدم ميلوني للجناح الأيسر.