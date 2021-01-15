ثلاثة مستجدات خاصة بالترخيص المهني في «التربية»

دبي: محمد إبراهيم

كشفت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في إدارة التراخيص المهنية، بعض المستجدات الخاصة بالترخيص المهني، إذ استحدثت ثلاث قنوات للتسجيل لرخصة المعلم، خلال الفصل الدراسي الثاني، وتقديم المقترحات والاستفسارات، والتواصل مع الفريق القائم على الإدارة.

وأفادت الوزارة في تعميم لها، يخاطب مديري المدارس ورياض الأطفال، وحصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، بضرورة التشديد على المعلمين لإتمام التسجيل في نظام الترخيص المهني، واستيفاء جميع المتطلبات التي تتضمن ربط الهوية باستخدام قارئ الهوية، وتعديل اسم المدرسة الحالية، فضلاً عن تعديل التخصص والحلقة الحالية.

وأوضحت أنها أنشأت قناة خاصة، بإدارة التراخيص المهنية، لتسهيل الوصول إلى الروابط المهمة الخاصة بها، يمكن للمعلمين والكوادر التعليمية، الاطلاع عليها عبر الرابط:

https://www.youtube.com/channel/UCoLzWIFX7NhvQsPWGPyjeoA/featured

وأشارت إلى أن الرابط يشمل المشكلات الشائعة، وكيفية حلها، وفي حال وجود مشكلة، هناك رابط متخصص https://emsat.moe.gov.ae/emsat/PLD_Problems_ar.aspx لاختيار المشكلة وتعبئة البيانات المطلوبة. مشددة على أهمية مشاركة هذه الروابط المهمة مع جميع العاملين في القطاع التعليمي في المدارس، في اطار تركيز الإدارة على حل المشكلات التي تعيق العاملين في قطاع التعليم في الترخيص.

وأكدت عقد اختبارات عدة خلال هذا العام الأكاديمي، وستفعّل خاصية التسجيل للاختبارات عن طريق النظام، وسيحمّل فيديو توضيحي عن آلية الحجز على القناة الخاصة بإلادارة.

ويضم الترخيص ثلاثة أنواع من الرخص المهنية «رخصة المعلم، ورخصة القيادات المدرسية، ورخصة المهن المدرسية»، وتعد تلك الرخص إذناً يصدر عن الوزارة، يُمكّن حامله من مزاولة المهن في قطاع التعليم في الدولة، للارتقاء بجودة التعليم ودعم منظومته، بما يتماشى مع المعايير العالمية للعاملين في التعليم، فضلاً عن المساهمة في تطوير قدرات المعلمين والتربويين باستمرار وإظهار المتميزين منهم.