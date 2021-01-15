شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستعير فتحي وبامبو من الزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

نجح نادي البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف، في الاتفاق مع إدارة الزمالك على الحصول على خدمات الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبى الفريق الأبيض، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم.

وخرج مصطفى فتحي وكريم بامبو من حسابات المدرب البرتغالي جايمى باتشيكو، الذي وافق على خروجهما من قائمة الزمالك، لصعوبة مشاركتهما في الفترة المقبلة.

ويستعد نادي البنك الأهلي لمواجهة فريق الأهلي يوم الأحد على استاد حرس الحدود بالمكس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.