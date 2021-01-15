خسارة صادمة لاتحاد جدة

الرياض: عيسى الحكمي

ألقت الخسارة التي مني بها اتحاد جدة أمام ضيفه أبها 0-1 ظلالها على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حافظ «العميد» على سجله خالياً من الهزائم خلال 11 مباراة متوالية.

وسجل السويدي كارلوس سترايدبيرج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89 قافزاً بالفريق الجنوبي إلى المركز السادس برصيد 20 نقطة وأوقف سلسلة نتائجه السلبية وواصل سجله بعدم الخسارة من الاتحاد دورياً للمرة الثالثة توالياً، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند21 نقطة وفاتت عليه فرصة تضييق الخناق على الهلال والشباب في مقدمة الترتيب.

وانتقد صلاح البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد أداء حكم المباراة وحكم الفيديو تركي الخضير، مؤكداً أنه كان قلقاً من وجود الأخير ضمن طاقم المباراة قبل بدايتها.

واستدل البلوي على أخطاء الحكم باحتساب ركلة جزاء أجمع المحللون على عدم صحتها لمصلحة أبها في الدقيقة 65، بيد أن حارس الاتحاد جروهي تمكن من صد تسديدة كريم العواضي، كما طرد الحكم مدافع الاتحاد سعود عبدالحميد بعد 15 دقيقة ليكمل «العميد» اللقاء منقوصاً.

وعلى العكس امتدح عبدالرزاق الشابي مدرب أبها أداء الحكم وطالب بدعم الحكم السعودي.

وأبدت جماهير الاتحاد غضبها من التحكيم وفي نفس الوقت انتقدت الطريقة التي تعامل بها المدرب فابيو كاريلي بعد الطرد.

وأكد الحارس البرازيلي جروهي أن فريقه تأثر بالطرد وببعض الأخطاء الفردية، لافتاً النظر إلى أهمية نسيان الخسارة والعمل للمباراة القادمة.

وفي جانب الهدافين، تصدر سترايدبيرج القائمة بعشرة أهداف بعد هدفه في الاتحاد، واستمر الأنجولي فابيو ابرو مهاجم الباطن في الملاحقة بتسعة أهداف بعد إحرازه هدف التعادل لفريقه ضد الاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة 90 فارضاً التعادل 1-1.

في شأن آخر، أكد عبدالله الحمدان مهاجم نادي الشباب أن عقده مع «الليث» ينتهي بعد 4 أيام، ولم يتم التوصل بعد لاتفاق على الاستمرار أو المغادرة.

وأضاف «أتمنى أن نتفق وأستمر بالشباب، لكن لننتظر ونرى ما يحدث»، في حين ربطت مصادر عن وجود عرض لدى اللاعب من الهلال وأن المهاجم الدولي يفكر بالرحيل لمعقل أزرق العاصمة.