شكرا لقرائتكم خبر عن عبد حسن يستقيل من تدريب الحسين العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قدم، صباح عبد حسن، مدرب فريق الحسين الأول لكرة القدم العراقي استقالته من تدريب الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى.

وقال عبد حسن «أقدم اعتذاري عن مواصلة مشواري التدريبي مع فريق الحسين الأول لكرة القدم، كذلك أقدم اعتذاري لإدارة النادي المتمثلة بشخص رئيس الهيئة الادارية كامل زغير».

يذكر أن صباح عبد حسن، هو من لاعبي المنتخب العراقي الأول في ثمانينات القرن الماضي، وبعد اعتزاله اللعب تحول إلى التدريب. حيث أشرف على تدريب العديد من الفرق المحلية، كما عمل مدرباً مساعداً مع المدرب راضي شنيشل في تدريب فريق الزوراء لأكثر من موسم.