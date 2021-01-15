«الحروب التي لا تنتهي».. البنتاجون يعلن خفض القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، عن تفليص عدد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر ميلر، في تصريحات نقلتها قناة "يورونيوز" اليوم الجمعة، إن عدد القوات الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان أصبح حالياً 2500 جندي.

وأوضح ميلر أن القرار جاء بناء على رغبة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يريد وقف "الحروب التي لا تنتهي".

وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة "اقتربت اليوم أكثر من أي وقت مضى من إنهاء حوالى 20 عاماً من الحرب". مشيرأً إلى أن خفض عدد القوات الأمريكية في العراق "يعكس زيادة قدرات الجيش العراقي".

وأمس الخميس، أصدر ترامب بيانًا مقتضبًا ذكر فيه أن القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق وسوريا حاليًا وصلت إلى أقل حجم لها منذ سنوات، مؤكدًا التزامه بإنهاء "الحروب التي لا تنتهي".

وأضاف ترامب في بيانه أن إدارته أنفقت 2.5 تريليون دولار لتحديث القوات المسلحة الأمريكية وتجهيزها بمعدات مصنوعة في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، أن دونالد ترامب قرر توسيع القيادة العسكرية في المنطقة العربية لتشمل إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن قرار ترامب يهدف للتأثير على أجندة الرئيس المنتخب جو بايدن العسكرية.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة تعني أن القيادة المركزية الأمريكية ستشرف على سياسة واشنطن العسكرية التي تشمل كل من إسرائيل والدول العربية، وذلك لأول مرة منذ عشرات السنوات.

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية القديمة قد وضعت بسبب الخلاف بين إسرائيل وبعض حلفاء واشنطن من الدول العربية.