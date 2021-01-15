شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية الأحزاب يحصدون "أمانة السر" فى 6 لجان نوعية بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد عدد من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على عدد من المقاعد بهيئة مكاتب الجان النوعية، ووفقا لنتائج انتخابات مكاتب اللجان النوعية، لتشكيل هيئة المكاتب التي تضم رئسيًا لكل لجنة ووكيلين وأمين سر ، وكانت النتائج على النحو التالي :

- النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية

- النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية.

- النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية.

- النائب نادر مصطفي، وكيل بلجنة الثقافة والإعلام والآثار.

- النائبة رشا ابو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية.

- النائب أحمد فتحي محمد، وكيل بلجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

- النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان.

- النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

- النائب محمد أحمد عبد العزيز، وكيل بلجنة حقوق الإنسان.

- النائب أحمد محمد زيدان، وكيل بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ليحصل بذلك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أمانة السر في ست لجان، ومنصب الوكيل في أربعة لجان ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية، من اصل 25 لجنةً، تُعاون المجلسَ في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية وفقاً للمادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.