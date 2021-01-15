شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الضربة القاضية التى وجهها عبد الناصر لفكر الإخوان؟.. إجابة كاشفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى 103 على ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر ثان رؤساء مصر فى عصرها الحديث من أبنائها، وقد ولد جمال لأسرة بسيطة فى جنوب مصر "الصعيد" فى 15 يناير 1918، ليكون ذلك اليوم إيذانا بمولد زعيم الأمة العربية الأول وملهمها والأب الروحى للقومية العربية.

فى تاريخ الزعيم جمال عبد الناصر محطات كثيرة، لكن معركته فى فكر الإخوان هى الأبزار والأهم، فكان دائما مجلس قيادة الثورة يرفض وصاية جماعة الإخوان على الثورة، ويبقى السؤال الأهم كيف حارب "عبد الناصر" فكر الإخوان؟.

عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم، كشف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" كيفية محاربة فكر الإخوان فى عهد عبد الناصر، قائلا : "كان يتم محاربة الإخوان فى عهد عبد الناصر فكريا وأمنيا، وكان يتم تجفيف منابر فكر الإخوان"، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان كانت تنشر أفكارها فى المناطق الأكثر فقرا وجهلا، ولذلك قام الزعيم الراحل بمحاربة الفقر والمرض والجهل عن طريق الوحدات المحلية وانتشار التعليم، فضلا عن أن ثورة يوليو وضعت خطة صناعية استوعبت كل الشباب الخريجين".

وأضاف نجل عبد الناصر: "الزعيم جمال كشف للمصريين أن جماعة الإخوان تخطط لهدم الدولة، وأن الجماعة ليس لها انتماء للوطن وأنها جماعة تتاجر بالدين وتخدع البسطاء بشعارات الدينية"، مؤكدا أن محاربة الإخوان فكرية ظلت فى عهد عبد الناصر مستمرة، وبعد الإفراج عن الإخوان أواخر عام 1936 ظن الرئيس الراحل أنهم تعلموا الدرس، ولكنهم أسسوا تنظيم سيد قطب عام 1964، وهذا التنظيم حاول يفجر القناطر الخيرية وينفذ سلسلة أعمال إرهابية لعرقلة الدولة المصرية وقد تم إلقاء القبض على قيادات وعناصر الإخوان مرة ثانية وظل الوضع قائما حتى رحيل عبد الناصر".