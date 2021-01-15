مقتل وإصابة ثلاثة بينهم طفلة بنيران حوثية في الحديدة وتعز

وفي ذات المديرية أصيبت طفلة في السابعة من عمرها بجروح بليغة جراء تعرضها لطلق ناري أطلقته الميليشيا في بلدة دار ناجي، في حين أصيب مدني آخر بانفجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في منطقة العمري بمديرية ذو باب التابعة لمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.
من جهة أخرى رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن 154 خرقًا ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين بمديريات حيس والتحيتا والدريهمي ومدينة الحديدة خلال الساعات الـ12 الماضية. وشملت الخروقات استهداف وقصف القرى والأحياء السكنية، وتسيير 17 طائرة استطلاع في المحافظة.
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