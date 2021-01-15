ارتفاع ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 42 قتيلاً

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ارتفعت حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة "سولاويسي" الإندونيسية، اليوم الجمعة، إلى 42 قتيلاً على الأقل ومئات الجرحى، وحصار العديد تحت الأنقاض.

كما وقعت عشرات الهزات التابعة في الوقت الذي حذرت فيه السلطات من مزيد من الهزات التي قد تحدث موجات مد عاتية (تسونامي).

وفر آلاف السكان المذعورين من منازلهم ولاذوا بالمرتفعات فور وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة على بعد ستة كيلومترات شمال شرقي بلدة "ماجيني"، وعلى عمق عشرة كيلومترات فقط تحت الأرض، قبل قليل من الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

وألحق الزلزال والهزات التابعة أضراراً بأكثر من 300 منزل وفندقين، وسوَّى مستشفى ومكتب حاكم إقليمي بالأرض، فيما قالت السلطات إن العديد محاصرون تحت الأنقاض.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث، في تقرير عن الوضع مساء الجمعة، إن ما يصل إلى 42 شخصاً لاقوا حتفهم معظمهم في "ماموجو" والباقون في منطقة "ماجيني" المجاورة. وأضافت أن أكثر من 820 أصيبوا.

وأدى النشاط الزلزالي العنيف إلى ثلاثة انهيارات أرضية، وانقطاع إمدادات الكهرباء، وألحق أضراراً بالجسور الرابطة بين منطقة الزلزال والمراكز الإقليمية، مثل مدينة "ماكاسار". وزادت الأمطار الغزيرة أيضاً من سوء أوضاع من يبحثون عن مأوى.

ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية بعد الزلزال، لكن رئيسة هيئة الأرصاد الجوية دويكوريتا كرناواتي قالت في مؤتمر صحفي إن توابع قوية قد تعقب الزلزال ومن الممكن أن يفجر زلزال قوي آخر موجات مد عاتية (تسونامي).