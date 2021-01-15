الهند تطلق حملة تطعيم ضد كورونا بلقاح محلي غداً السبت

ابوظبي - سيف اليزيد - تبدأ الهند غداً السبت حملة تطعيم عامة ضد فيروس كورونا المستجد بواسطة لقاح مصنّع محلياً.

وسجّلت الهند ثاني أعلى حصيلة إصابات في العالم بلغت أكثر من 10,5 ملايين إصابة، وأكثر من 150 ألف وفاة، خلف الولايات المتحدة والبرازيل.

وفي أوائل يناير الجاري، أعطت الهند الضوء الأخضر للقاح «كوفيشيلد»، وهو نسخة من لقاح «أسترازينيكا/أكسفورد» طوّرها المعهد الهندي للأمصال، أكبر مصنّع للقاحات في العالم.

كما منحت الهند «مصادقة طارئة» أجازت من خلالها استخدام لقاح «كوفاكسين» المحلي الذي طوّرته شركة «بهارات بايوتك» والمجلس الهندي للأبحاث الطبية.

وأعلنت السلطات أن لقاح «كوفاكسين» قد يكون أكثر فاعلية ضد السلالات الجديدة من كوفيد-19 مقارنة بلقاحات أخرى تستخدم تقنيات مختلفة.

وقالت الحكومة إن اللقاح «آمن بنسبة 110 بالمئة».

تُعدّ شركة «بهارات بايوتك» لاعبا أساسيا في مجال تصنيع اللقاحات. وقد أنتجت أكثر من ثلاثة مليارات جرعة لقاح لأمراض عالمية على غرار فيروس زيكا والتهاب الدماغ الياباني، كما صنّعت جرعة مضادة لالتهاب الكبد الوبائي، زهيدة الثمن.

وتعتزم الشركة إنتاج جرعات من لقاح «كوفاكسين» لدول أخرى مثل البرازيل.