روسيا تسجل 24715 إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ 3 ملايين ونصف المليون إصابة بتسجيلها 24715 حالة إصابة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و520 و531 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي تسجيل 555 حالة وفاة بالفيروس لتصبح حصيلة ضحايا العدوى في البلاد 64495 حالة وفاة، بينما تماثل 27636 مريضاً للشفاء التام منذ أمس، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليونين و909 آلاف و680 شخصاً.