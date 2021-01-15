بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 3.27 مليون حالة

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 3.27 مليون حالة إصابة، اليوم الجمعة، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 86163 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 7580 شخصا من مرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا.

وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 50 أسبوعاً.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري،صوت المشرعون في بريطانيا على إعادة الإغلاق في إنجلترا حتى 31 مارس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وظهور سلالة متحورة من الفيروس.