إيران تضع بايدن على المحك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 06:03 مساءً - منذ ساعة واحدة

تنتهك إيران الاتفاق النووي مجددا، من خلال تصنيع معدن من اليورانيوم يُستخدم في صناعة الأسلحة، تقول صحيفة ”ذي تايمز“.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، تقول إن إيران تنتهك بندا آخر يخص الاتفاق النووي الموقع عام 2015، من خلال تصنيع معدن من مادة اليورانيوم، يستخدم كعنصر في مفاعلات الأبحاث الطبية، ولكنه أيضا يستخدم في الرؤوس الحربية“.

ومضت تقول بحسب “إرم نيوز”: ”أبلغ مسؤولون إيرانيون الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالانتهاك، حيث حذّروا من قبل أن هذه ستكون خطوة من بين عدة خطوات يمكن أن تقوم بها إيران ردا على القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي، وكذلك إعادة فرض عقوبات على طهران“.

وتابعت بقولها: ”مشروع إنتاج معدن اليورانيوم منفصل عن قرار إيران بتخصيب وقود اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 20%، وهو ما يفوق الحد الأقصى المتفق عليه في الاتفاق النووي وهو 3.67%“.

ورأت الصحيفة أن كلا القرارين يمثلان تحديا أمام الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وهو يستعد لتولي مهام منصبه، حيث وعد بالعودة إلى الاتفاق النووي، ولكنه لم يحدد الشروط لاتخاذ تلك الخطوة“.

وأردفت قائلة: ”يمكن لمعدن اليورانيوم تحسين أداء الوقود في المفاعلات، بما في ذلك مفاعلات البحوث الطبية، إيران لديها مفاعل أبحاث في طهران، وهو السبب الذي جعل إيران تطلب قبل وبعد الاتفاق النووي أن يُسمح لها بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20%. ومع ذلك، فإن المعدن ضروري أيضا لاستخدامه كـ“كساء“ لقضبان الوقود في رأس حربي نووي، ولا يُعرف عن إيران أنها حاولت تصنيعه من قبل“.