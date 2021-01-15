المغرب يحصل على 3 آلاف وثيقة تاريخية من تركيا

جدة - عبدالحي حسين - عزز المغرب أرشيفه بأكثر من 3 آلاف وثيقة تاريخية، حصل عليها من تركيا، في إطار اتفاقية تعاون.

وجاء ذلك في تصريح لمصطفى الكثيري، المندوب السامي لمندوبية “قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير”، خلال ندوة مساء أمس الخميس، في الرباط.

وقال الكثيري إن “المغرب حصل على 3 آلاف و292 وثيقة تاريخية من تركيا حتى دجنبر الماضي”.

وأوضح المتحدث نفسه: “حصلنا على الوثائق المذكورة من أرشيف الدولة التركي، في إطار التعاون مع مؤسسة أرشيف المغرب”.

وفي شتنبر 2016، وقعت المملكة اتفاقية حول “الأرشيف” مع تركيا، تهدف إلى تعزيز التعاون، وتبادل المعلومات التاريخية، وتبادل زيارات بين خبراء البلدين.

ومنذ عام 2004، تبنى المغرب مشروعا وطنيا باسم “استجلاب وثائق الذاكرة”، لتجميع، وتوثيق الأرشيف التاريخي للبلاد.