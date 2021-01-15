الحكومة الهولندية تقدم استقالتها وشبهة فضيحة إدارية تلاحقها

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وسائل الإعلام الهولندية، اليوم الجمعة، عن استقالة حكومة رئيس الوزراء مارك روتي، بسبب شبهة فضيحة اتهمت فيها آلاف العائلات خطأ بالاحتيال.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أن حكومة رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، أعلنت استقالتها عقب اجتماعها، الجمعة، وجاءت الاستقالة إثر وصف آلاف الآباء بـ”المحتالين”، خلال تحقيقات أجريت حول مدفوعات رعاية الأطفال.

وستقوم الحكومة الائتلافية المكونة من أربعة أحزاب، بتسيير الأعمال حتى تشكيل ائتلاف جديد بعد انتخابات 17 مارس المقبل، بحسب المصدر نفسه.

وكان تقرير قد صدر الشهر الماضي، عن لجنة برلمانية في البلاد، قد اتهم مكتب الضرائب بأنه “ينتهك المبادئ الأساسية لقانون البلاد”.

كما انتقد التقرير الحكومة على الطريقة التي قدمت بها معلومات للبرلمان حول الفضيحة، ونتيجة لذلك، تم حرمان نحو 26 ألف أسرة ظلما من علاوة الأطفال وعانت من آثار مادية مترتبة على ذلك.