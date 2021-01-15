بعد انهيارات المنازل.. عمدة البيضاء يكشف تفاصيل تحديد رسوم المباني الآيلة للسقوط

جدة - عبدالحي حسين - صوت المنتخبون، اليوم الجمعة، بجماعة الدار البيضاء، بالإجماع على ملاءمة القانون

الجبائي الخاص بالجماعة، مع احترامه للتعديلات التي عرفها قانون الجبايات المحلية على المستوى الوطني.

وفي هذا السياق، أفاد عمدة الدار البيضاء عبد العزيز العماري، على هامش انعقاد الدورة الاستثنائية، اليوم الجمعة، من أجل الدراسة والتصويت على ملاءمة القانون الجبائي 2018/01، أن هذه الملاءمة ضرورية من أجل تحديد بعض الرسوم، التي تتعلق بالمباني الآيلة للسقوط.

وأوضح العمدة، أنه تم اعتماد الحد الأدنى من المبالغ المتعلقة برخص الإصلاح للمباني الآيلة للسقوط، والتي أصبحت تبلغ 500 درهم، بعد التصويت على القانون المذكور.

ويذكر، أنه خلال التساقطات الأخيرة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، انهارت عدد من المباني الآيلة للسقوط، في بعض المناطق من المدينة، مثل درب “مولاي الشريف”، حيث انهارت 3 مباني، أسفرت عن 3 قتلى.