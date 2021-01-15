كلميم.. مصرع بحار والبحث عن آخرين بعد انقلاب قارب صيد تقليدي

جدة - عبدالحي حسين - تسبب انقلاب قارب صيد تقليدي في مصرع بحار، اليوم الجمعة، بسواحل الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، فيما لازل البحث عن ناجين.

وحسب المعطيات المتوفرة ل “اليوم24″، فقد عثر مواطنون بسواحل جماعة الشاطئ على جثة بحار بجانب قارب صيد تقليدي فيما لازال البحث عن شخصين في عداد المفقودين.

وأضاف المصدر ذاته، أن قاربا تقليديا على متنه 3 أشخاص كانوا في رحلة صيد، غرق بسبب الأمواج القوية، ما تسبب في مصرع شخص على الأقل.

هذا وقد عرف مكان الحادث استنفار مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بكلميم من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.