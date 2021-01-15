أول سفير أمريكي يزور الأقاليم الجنوبية يستعد لمغادرة منصبه في المغرب

جدة - عبدالحي حسين - يستعد ديفد فيتشر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب، لمغادرة منصبه، بعد انتهاء مهامه في البلد.

‏وفي السياق ذاته، استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، زوال اليوم الجمعة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ديفيد فيشر، بمناسبة انتهاء مهامه في المغرب.

وقال العثماني إنه شكر فيشر على المجهودات، التي بذلها، ومساهمته في تعزيز العلاقات المغربية الأمريكية.

فيشر، يعد أول سفير لواشنطن في الرباط، يزور الأقاليم الجنوبية في المملكة، حيث حل، نهاية الأسبوع الماضي، في مدينة الداخلة، رفقة وفد أمريكي، حيث وقف على تنزيل المرسوم الرئاسي لدونالد ترامب، القاضي بافتتاح قنصلية أمريكية.