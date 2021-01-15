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أول سفير أمريكي يزور الأقاليم الجنوبية يستعد لمغادرة منصبه في المغرب

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سارة الطالبي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - يستعد ديفد فيتشر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب، لمغادرة منصبه، بعد انتهاء مهامه في البلد.

‏وفي السياق ذاته، استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، زوال اليوم الجمعة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ديفيد فيشر، بمناسبة انتهاء مهامه في المغرب.

وقال العثماني إنه شكر فيشر على المجهودات، التي بذلها، ومساهمته في تعزيز العلاقات المغربية الأمريكية.

فيشر، يعد أول سفير لواشنطن في الرباط، يزور الأقاليم الجنوبية في المملكة، حيث حل، نهاية الأسبوع الماضي، في مدينة الداخلة، رفقة وفد أمريكي، حيث وقف على تنزيل المرسوم الرئاسي لدونالد ترامب، القاضي بافتتاح قنصلية أمريكية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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