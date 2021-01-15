“داير البوز” يدخل تصنيف الأكثر متابعة على الأولى

جدة - عبدالحي حسين - استطاع مسلسل “داير البوز” في أولى حلقاته المعروضة على القناة الأولى، دخول قائمة أكثر 3 برامج متابعة على القناة الأولى.

واحتل المسلسل في التصنيف، الصادر اليوم الخميس، والخاص بالأسبوع الثاني من شهر يناير الحالي، المرتبة الثالثة في التصنيف، بعدد مشاهدين بلغ 3.99 مليون، خلف الأخبار باللغة العربية، وحالة الطقس.

وصرح بطل المسلسل، عبد الإله رشيد لـ”اليوم 24″ أن المسلسل يحكي، من خلال 4 حلقات، قصة شاب ممثل، يبحث عن الشهرة في قالب يلامس واقع الشباب العاشق للفن، وينقل محطات عاشها فعلا في بداية مساره.

يذكر أن المسلسل من إخراج علاء أكعبون، وسيناريو فاتن اليوسفي، ويشارك فيه إلى جانبه ممثلون معروفون، مثل راوية، ومهدي فلان، وحكيم رشيد، وعادل أبا تراب.