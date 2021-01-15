ديربي العاصمة.. لاتسيو يواجه روما في قمة الدوري الإيطالي

جدة - عبدالحي حسين - يلتقى نادي لاتسيو مع غريمه روما، مساء اليوم الجمعة، في ديربي العاصمة الإيطالية لحساب الجولة الـ 18 من دوري الدرجة الأولى، على ملعب الأوليمبيكو.

ويأمل فريق روما مواصلة النتائج الإيجابية، والبقاء في المركز الثالث، والعودة إلى سكة الانتصارات، حيث لم ينتصر في الديربي في آخر 3 مواجهات ضد لاتسيو.

ومن جهته، يبحث لاتسيو عن استمرار الانتصارات، من أجل الاقتراب أكثر من مقدمة الترتيب العام، والحصول على مركز مؤهل للبطولات الأوربية الموسم المقبل.

وجدير بالذكر أن فريق روما يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق لاتسيو المركز الثامن برصيد 28 نقطة.