أمريكا.. توقيف أكثر من 100 مشارك في أحداث اقتحام الكونغرس

جدة - عبدالحي حسين - أعلن رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر راي، أن المكتب احتجز أكثر من 100 مشارك في أعمال الشغب، منذ أسبوع، في واشنطن، وتعرّف على أكثر من 200 مشتبه فيه.

وقال راي في إحاطة إعلامية: “لقد احتجزنا مع شركائنا أكثر من 100 شخص، ممن شاركوا في الأعمال الإجرامية، الأسبوع الماضي – اقتحام مبنى الكابيتول”.

وأضاف المتحدث نفسه: “منذ 6 يناير تعرفنا على أكثر من 200 شخص. نحن نعرف من أنتم. إذا أتيتم إلى هناك سيتمكن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي من إيجادكم”.

وكانت حشود من أنصار ترامب قد اقتحمت، الأسبوع الماضي، الحواجز، التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، رافعين أعلاما مناصرة للرئيس، المنتهية ولايته، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم، ويكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور، ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس، المنتهية ولايته، من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه، خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن، رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، حيث تصاعدت الأحداث في محيطه، بعد مطالبته أنصاره بـ”عدم الاستسلام، ورفض الاعتراف بالهزيمة”.