شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع يكشف تدني الثقة في اللقاحات الصينية والروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف استطلاع عالمي للرأي اليوم الجمعة، أن الناس في أنحاء العالم يرغبون بشكل عام في الحصول على لقاح ضد مرض كوفيد-19، لكن مشاعر الريبة إزاء اللقاحات التي تنتجها الصين وروسيا تفوق مخاوفهم من اللقاحات المصنوعة في ألمانيا أو الولايات المتحدة.

خلُص الاستطلاع، الذي أجرته شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي واطلعت عليه رويترز بشكل حصري، إلى أن البريطانيين والدنمركيين هم الأشد حرصا على تلقي اللقاح عندما يتسنى لهم ذلك، في حين أن الفرنسيين والبولنديين أكثر ترددا.

استند الاستطلاع على أسئلة تم طرحها على حوالى 19 ألف شخص.