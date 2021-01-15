شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 8.32 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 32ر8 مليون حتى الساعة 0730 صباحًا بتوقيت ساو باولو، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

واظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في البرازيل إلى 207 آلاف و95 وفاة.

واشارت البيانات إلى تعافى 39ر7 مليون من كوفيد19- ، المرض الناجم عن فيروس كورونا.

ومر نحو 46 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في البرازيل.