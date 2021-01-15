انت الان تتابع خبر لجنة الحجب في ايران تحذف تطبيقا مهما من المتاجر الإلكترونية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل موقع "إيران إنترناشيونال" أن الإيرانيين أقبلوا بكثافة على التطبيق في الفترة الأخيرة بعد التغيير الذي حدث في سياسة الخصوصية في واتساب، لكن بأمر من "لجنة الحجب"، أُزيل التطبيق من المتاجر الالكترونية الإيرانية، بما في ذلك "بازار"، و"مایكت".وأثناء محاولتهم الوصول إلى التطبيق وتنزيله، تلقّى الإيرانيون الرسالة التالية: "تم حذف هذا التطبيق من النظام بأمر من لجنة الحجب".ويعد سينغال أحدث تطبيق تطاله يد الرقابة الإيرانية بعدما منع النظام الإيراني تويتر وفيسبوك وأغلب التطبيقات الأخرى.وأشار تقرير الموقع إلى أن قرار لجنة الحجب يأتي لمنع تحول التطبيق إلى تلغرام جديد بالنسبة للإيرانيين.وتأتي خطوة الهيئات الحكومية لإزالة تطبيق "سيغنال" من الأسواق الإلكترونية الإيرانية، وتقييد وصول المستخدمين الإيرانيين إليها، بينما قامت إيران حتى الآن بحجب معظم التطبيقات مثل "تليغرام" ومواقع التواصل الإجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، بزعم أنها استُخدمت لإشعال الإضطرابات خلال موجة احتجاجات في كانون الثاني (يناير) 2018.ويطال المنع المواطنيين الإيرانيين فقط إذ أن مسؤولي النظام بإمكانهم الإستفادة من هذه التطبيقات والمواقع، ورغم أن موقع تويتر محجوب رسمياً في إيران، لكن العديد من المسؤولين، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، لديهم حسابات مُوثّقة عليه.

وقال البرلماني محمد تقي نقدعلي، الخميس، إن "دخول المسؤولين إلى مواقع التواصل الاجتماعي يتماشى مع أهداف النظام".